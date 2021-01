Wer regelmäßig zwischen Büro und Homeoffice pendelt und bei der Arbeit mehrere Monitore bevorzugt (oder braucht), kennt das Problem: auf oder hinter dem Schreibtisch baumeln je nach Setup unzählige USB-, AV- und Stromkabel. Für mehr Ordnung will NEC/Sharp mit seinen neuen USB-C Desktop-Monitoren sorgen. Zwei Modelle bringt der Displayhersteller jetzt in 24″(EA242F) und 27″ (EA272F) auf den Markt. Beide verfügen über einen 65 Watt USB-C-Anschluss und sollen alle Anforderungen mit nur einem Kabel erfüllen: Strom-, Video-, Audio- und USB-Anschluss in einem.

Die Modelle verfügen über integrierte Low-Blue-Light-Technologie gegen müde Augen und lassen sich auch in der Höhe verstellen, um sich ergonomisch an den Nutzer anzupassen. Zudem können mehrere Bildschirme per Daisy-Chain-Schaltung über DisplayPort ohne zusätzliche Kabel miteinander verbunden werden. Weitere Geräte lassen sich dann über HDMI, DisplayPort, VGA, USB und Audio flexibel anschließen – was die neuen Modelle laut Sharp/NEC zur idealen Lösung bei einem Dual-Screen-Setup am Schreibtisch macht. Der Arbeitsplatz dürfte dann wenigstens auf einer Seite aufgeräumter wirken.