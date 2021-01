London gilt bis heute als die Welthauptstadt für DooH – hier werden Trends gesetzt und der Digital-Anteil an Out of Home ist nirgends höher als in London. Zwei aktuelle Kampagnen der britischen TSB Bank zeigen wie DooH-Motive mit Lichtinstallationen und statischen Werbeflächen um die LED-Anzeigen einen noch höheren Imapct erzielen. Schön wenn das auch in der DACH-Region möglich wäre.

Einige wenige Touchpoints benötigen keinen Umgebungsverstärker – Piccadilly Circus ist eine solche Ausnahme. Neben JD Sports nutzt auch die Queen die Flächen für große News.