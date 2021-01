Das AI-gestützte nationale DooH-Netzwerk setzt auf kleine Displays direkt am Spiegel der Frisör-Salons. Zum Einsatz kommen Samsung-Tablets mit Navori CMS. Die Westschweizer Navori sind Spezialist für Android-basierte DooH-Netze, so laufen zehntausende von Tablets in Taxis in Saudi Arabien auf dem CMS. Frisör-Salons sind wegen Haarspray und Staubentwicklung ein schwieriges Umfeld für Digital Signage Hardware.

Smadooh setzt bei der Vermarktung auf eine ungeteilte und langanhaltende Aufmerksamkeit der Kundinnen. Für den Start des Netzwerk setzt das DooH-Startup auf eine Kooperation mit der schweizweit größte Frisör-Kette Gidor. Das Familienunternehmen betreibt Frisörstudios ohne Terminvereinbarung an 129 Standorten größtenteils in Einkaufszentren.

Das DooH-System von Smadooh spielt dem Besucher oder der Kundin ein dem jeweiligen Geschlecht und Alter entsprechend individuellen Content aus – ergänzt durch zielgerichtete Werbung. Der Content wird laufend aktualisiert will echte Unterhaltung während des Frisör-Besuchs bieten. Der DooH-Anbieter vom Zürichsee erzielt eine Reichweit von 144.000 Kunden monatlich mit durchschnittlich sieben Werbekontakte. In Zeiten von AI und Sensoren garantiert Smadooh die Reichweite mit den integrierten Sensoren. In der Schweiz sind auch während des gegenwärtigen Lockdowns die Frisöre geöffnet.

36.000 Nettokontakte / Woche

252.675 Bruttokontakte / Woche

540.400 Ausstrahlungen / Woche

200 CHF Basis TKP

Gegründet und geführt wurde die SmadooH Muttergesellschaft Apalion AG bereits 2015 von Anthony Sauter. Der Vermarktungsprofi Sauter war in den vergangenen Jahren u.a. bei TAMedia, Clear Channel und in der Vermarktung von TV-Werbung beim Schweizer Fernsehen SRF tätig.

Das Tech Start-Up aus Wollerau SZ beschäftigt 12 Personen mit einem starken Fokus auf die Web- und App-Unterstützung. Im Frühjahr 2019 wurde das Projekt Smadooh Media gestartet, „das vorher als Idee mehrere Jahre reifen musste mangels technologischer Rahmenbedingungen“, so Gründer Anthony Sauter.