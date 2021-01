Nach den Erfahrungen des ersten Lockdowns in der Schweiz hatte sich Clear Channel intensiv mit der Mobilität der Schweizer Bevölkerung und der Auswirkung auf das eigene Inventar auseinandergesetzt. Das Ergebnis war ein eigens erarbeiteter Mobilitätsindex. Jetzt zum angekündigten neuen Lockdown in der Alpenregion sollen die Werbekunden des DooH-Anbieters davon profitieren. Clear Channel kündigt an, seine Preise dynamisch an das Mobilitätsszenario der nächsten 6 Wochen in der Schweiz anzupassen. Den Kunden soll so eine Leistungsgarantie im Lockdown zugesichert werden.

„Wo nötig wird die Aushangperiode verlängert, das Werbemittel mit erhöhter Frequenz ausgespielt oder die Kampagne mit zusätzlichen Produkten angereichert“, beschreibt Clear Channel das Angebot. Daneben bietet der Außenwerber mit dem Digital Convenience Network eine Plattform, die auch während dem Lockdown hohe Reichweiten erzielen soll. Die 195 Screens des Netzwerks finden sich direkt am PoS an Tankstellenshops von Coop Pronto. Die Shops sind inzwischen wieder bis spät am Abend und auch am Sonntag offen, um Güter des täglichen Bedarfs anzubieten. Und damit im Lockdown eine der wenigen Kontaktmöglichkeiten mit dem Schweizer Publikum.

Das Netzwerk bietet laut dem Außenwerber zudem verschiedene Möglichkeiten für flexible Digital-Out-of-Home Werbung: gezielt regional, mit zeitlichen Vorgaben, an ausgewählten Wochentagen oder abgestimmt auf das aktuelle Wetter. So könnten Marken und Unternehmen auch im Lockdown gezielt und leistungsgerecht werben, verspricht Clear Channel.