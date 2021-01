Die britische Landesgesellschaft der Ströer-Tochter Blowup Media zeigt wie Out of Home Kampagnen sich 2020 verändert haben. The Crown statt James Bond. Hoffen wir das im Laufe des Jahres 2021 wieder Kampagnen für beide Mediengattungen – Kino und Streaming – im Straßenbild sehen können.