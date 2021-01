Für die Social-Media Plattform Twitter endet mit der Präsidentschaft von Donald Trump auch einer ihrer wichtigster Nutzer. Auch wenn Donald Trump weiter twittern wird und auch sein Nachfolger Joe Biden die Öffentlichkeit über die Social Media Plattform informieren wird, so wird Twitter doch seine Rolle als exklusives PR-Medium der Regierung verlieren.

Grundsätzlich wird man sich keine Sorgen um die Zukunft von Twitter machen müssen – durchschnittlich versenden Twitter-User 500 Millionen Tweets am Tag. Nicht alle mit weltbewegenden Inhalte, einige ausgewählte sind es allerdings wert, hervorgehoben zu werden. Genau das macht Twitter zur Zeit in einer DooH-Kampagne in den USA.

Den Jahreswechsel nutzt Twitter für eine Kampagne mit richtigen User-Tweets im original Twitter Layout und Design. Gut gemacht denn die Motive sind sofort als Tweets zu erkennen. Twitter lässt das Medium für sich sprechen. Klug gemacht.