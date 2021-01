Der diesjährige Winterurlaub in Österreichs Bergen ist ein besonderer. Ohne ausländische Touristen – die wegen Corona-Lockdown nicht übernachten können – haben Österreichs Skifahrer die Pisten für sich allein. Ein guter Grund für aufmerksamkeitsstarke DooH-Kampagnen der Wintersportregion SalzburgerLand in der Bundeshauptstadt Wien.

Eines ist fix: Der nächste Winterurlaub ist zum Greifen nahe! Wohin es gehen soll, liegt nach Betrachtung der aktuellen DooH-Kampagne, die „SalzburgerLand Tourismus“ für Zell am See-Kaprun und das SalzburgerLand gebucht hat, auf der Hand. Am U-Bahnhof Karlsplatz werden die winterlichen Skigebiete in einer exklusiven Belegung auf allen 76 Infoscreen-Screens im 32 Zoll Format entlang der Rolltreppen sowie auf zwei 80 Zoll Screens in 10-sekündigen Spots gezeigt. Zwei unterschiedliche Spots, welche die Vorzüge des SalzburgerLandes bewerben, machen es einem schwer, nicht gleich die Skier anschnallen zu wollen und die Rolltreppe hinunter zu wedeln. Winterwonderland-Feeling pur, ermöglicht durch die durchgängigen Folien-Brandings, welche die Screens ummanteln. Als eindrucksvolles Highlight der Inszenierung erwartet die Nutzer der Wiener Linien nach Verlassen der Rolltreppe Richtung Karlsplatz zwei je 30-sekündige Spots, die auf zwei 4×4 Videowalls mit 46“ Displays laufen. Neben dem reichweitenstarken Hot Spot am Karlsplatz sind die Spots auch auf einem DooH-Netz der Gewista auf der Wiener Mariahilferstraße zu sehen.

„Rund zwei Drittel unserer österreichischen Gäste kommen aus Wien und dem umliegenden Ballungsraum“, sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH über den ostösterreichischen Markt, der gerade in diesem Winter noch mehr an Bedeutung gewinnt. „Wir freuen uns darauf, sobald es möglich sein wird, unsere treuen und wintersportbegeisterten Gäste aus Wien wieder bei uns im SalzburgerLand willkommen zu heißen. Bis dahin wollen wir das unvergleichliche Gefühl auf der Skipiste zumindest ein Stück weit zu den Wienerinnen und Wienern und damit Lust auf Winterurlaub im SalzburgerLand wecken.“

„SalzburgerLand Tourismus“, so Gewista CSO Andrea Groh, „hat sich zur Bewerbung seiner Kampagne für eine Brand Area am reichweitenstarken U-Bahnhof Karlsplatz entschieden. Ein Folien-Branding rund um digitale 32 Zoll Screens entlang der Rolltreppen wird durch die Kombination mit Digitalen City Lights im 80 Zoll Format sowie einer großen Videowall abgerundet. Im DOOH-Mediamix ist die Kampagne auch auf dem Netzwerk entlang der Mariahilferstraße zu sehen und ergibt in Summe eine eindrucksvolle werbliche Präsenz, die täglich hunderttausende Passanten erreicht und nachhaltig in Erinnerung bleibt.“