MuSe Content nutzt zukünftig eine von Radiopark entwickelte Technologie, welche das zeitbasierte Playout von Content ermöglicht, ohne dass das Netzwerk immer online ist. Hiermit wird Nutzern und Anwendungen die Möglichkeit eröffnet, eine sichere Blockübertragung aller Daten vorab durchzuführen und den Content dann tageszeitabhängig im offline-Betrieb wiederzugeben. Damit ist die Content-Nutzung nicht von einer unterbrechungsfreien Breitband-Datenverbindung abhängig.

Muse Content wird die patentgeschützte Technologie für Instore-Music Projekte einsetzen. Im Gegenzug wird Radiopark zukünftig seinen Kunden die Digital Signage-Lösungen von Muse Content anbieten.

Radiopark liefert individuelle Musikprogramme für den Einsatz in der Kreuzschifffahrt, Hotellerie, Gastronomie und im Handel. Insbesondere auf Kreuzfahrtschiffen sind AV- und Digital Signage-Lösungen gefragt, die auch offline funktionieren. Das in Hamburg ansässige Medienunternehmen versorgt Kunden in über 40 Ländern mit Instore-Music Lösungen, Audio-Planung und Lautsprecher-Systeme.

Arndt-Helge Grap, Geschäftsführer von Radiopark: „Die aktuelle Marktsituation ist für Dienstleister wie Kunden sehr herausfordernd. In Zeiten wie diesen wollen wir gemeinsame Ziele definieren und Stück für Stück verwirklichen. Wir haben in den vergangenen Jahren bei der erfolgreichen Umsetzung gemeinsamer Projekte ein großes Vertrauensverhältnis aufbauen können.“

Marco Burkardtsmayer, Geschäftsführer von Muse Content, ergänzt: „Als Experten für Digital Retail verantworten wir die technische Visualisierung und Aussteuerung aller Devices am PoS. Dabei vergessen wir nie, dass wir bei aller Technologisierung vor allen Dingen Menschen erreichen wollen. Die Partnerschaft mit Radiopark ermöglicht uns ein digitales Storytelling für alle Sinne und ist ein relevanter Mehrwert für unsere Kunden. Die Erfahrung von Radiopark im Bereich Hotellerie und Kreuzfahrt ist ein klarer Mehrwert für das auditive Shoppingerlebnis und ergänzt unser Portfolio hervorragend.“