In China ist Live-Shopping beliebt und bewirkt heute bereits über 10% der E-Commerce Umsätze. In Deutschland ist der Trend spätestens seit den Lockdowns gefragt. Über den digitalen Vertriebsweg zu verkaufen ist für viele Fashion-Retailer eine der wenigen Optionen, derzeit überhaupt noch Umsätze zu generieren.

Retailspezialist MuSe Content aus Hamburg setzt sich bereits seit 2019 intensiv mit dem Thema Live-Shopping auseinander. Im vergangenen Jahr realisierte MuSe als einer der ersten Anbieter in Deutschland die interaktiven Verkaufsshows mit Eventcharakter für Unternehmen wie Orsay, Marc Cain, Esprit oder Tchibo – mit Erfolg. Die große Resonanz auf Kundenseite veranlasste den Digital Signage-Spezialisten dazu, seine Angebote rund um den Bereich Live-Shopping ab Januar 2021 als eigenständiges Produkt unter dem Namen „MuSe Live“ zu bündeln.

„Live-Shopping ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben bewiesen, dass wir das Format erfolgreich und individuell für unterschiedliche Produktwelten realisieren können. Mit MuSe Live werden wir künftig Live-Shopping noch mehr Leben und Entertainmentcharakter verleihen. Wir bringen digitale Sales-Events und die User Experience auf ein neues Level“, sagt Marco Burkhardtsmayer, CEO MuSe Content.

Damit Livestream-Shopping erfolgreich ist, braucht es interessantes Storytelling und ansprechende Choreografien bei der digitalen Produktpräsentation. Beide Faktoren sind laut der Agentur in hohem Maße abhängig von den Produktionsmöglichkeiten vor Ort. Darum entwickelte MuSe Live eine autarke Software speziell für die Produktion der Streams. Damit können von großen Produktionen mit mehreren Kameras bis hin zur Smartphone-Kamera alle Blickwinkel bedient werden.

Zudem kann die Software mehrere Streams gleichzeitig verarbeiten und auch Live-Schaltungen und Einspieler abbilden. Und dank passender Schnittstellen-Architektur kann der Stream unkompliziert an die Marketingautomatisierungs- sowie E-Commerce-Systeme der Kunden angebunden werden. In Zukunft will MuSe die Software stetig erweitern, etwa durch intelligente Analysen des Streams, um die Performance und die Conversionrate zu steigern.