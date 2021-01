Wie auch in Schweden zählt Visual Art Finnland McDonald’s, Nobia und Jungle Juicebar als Kunden. Mit ehrgeizigen Visionen und Wachstumszielen soll Kaavinen die zukünftige Expansion und Geschäftsentwicklung unterstützen. Der in Stockholm beheimatete Digital Signage Integrator Visual Art entstand 2019 mit der Abtrennung des DooH-Geschäfts, das heute als Ocean Outdoor firmiert. Visual Art ist auch in Deutschland mit einem Büro in Hamburg vertreten.

„Wir freuen uns, dass wir Juha für Visual Art gewinnen konnten. Es gibt niemanden, der qualifizierter ist, unser Geschäft in Finnland zu führen. Mit seinen 16 Jahren in der Branche verfügt er über ein umfangreiches Wissen und Netzwerk, das es ihm ermöglichen wird, vom ersten Tag an Ergebnisse zu liefern. Juha versteht, was die KPIs unserer Kunden antreibt und wird ein Schlüsselspieler für unser zukünftiges Wachstum sein“, sagt Pontus Meijer, Chief Revenue Officer Visual Art.

„Visual Art ist ein inspirierendes Unternehmen, das die einzigartige Fähigkeit besitzt, High-End-Technologielösungen mit strategischen Konzepten zu kombinieren und dadurch einen echten Geschäftswert für Kunden zu schaffen, unabhängig vom Segment. Ich bin stolz und freue mich darauf, zum Erfolg von Visual Art beizutragen, sie treiben die Branche voran“, sagt Juha Kaavinen, Country Manager Visual Art Finnland.