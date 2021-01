2021 ist für invidis ein besonderes Jahr – vor 15 Jahren wurde invidis consulting gegründet. Zum Jubiläum haben wir den Digital Signage Spezialisten Oliver Schwede von Cancom eingeladen. Vor seiner Zeit bei Deutschlands umsatzstärksten Digital Signage Integrator war Oliver Mitgründer von invidis. Mehr als 20 Jahre haben Florian Rotberg und Oliver Schwede gemeinsam gearbeitet – vor der Gründung von invidis haben die beiden schon viele Jahre und dutzende von Messen und Dienstreisen in einem amerikanischen IT-Verlag verbracht. Zum Jubiläum unterhalten sich Rotberg und Schwede über die Rolle von Digital Signage in Corporate Installationen.

Auch wenn wir in der zweiten Sendung aus Pandemiegründen nicht ins Ausland verreisen konnten, präsentieren wir in der Sendung herausragende Digital Signage Konzepte u.a. der Adidas Flagship Store in London und die FC Bayern World in München. Aber auch die globale Digitalstrategie von Starbucks mit der es das Unternehmen schafft sich immer wieder neu zu erfinden und sich an die Bedürfnisse des jeweiligen Marktes anzupassen. Im Interview mit invidis erklärt Hilton Hotelmanager Markus Hussler die Covid19 Hygienekonzepte von Hilton Hotels.

Ein Jahresrückblick wäre nicht vollkommen ohne Stimmen und Stimmungen von führenden Branchenvertretern. In der zweiten Folgen von invidisXworld sprechen Joan Aixa (TechData Maverick), Jon Sidwick (Collabtech), Manlio Romanelli (M-Cube), Dan Brookes (Intel), Selcen Uyguntüzel (Vestel), Jerome Moeri (Navori), Ignasi Call Pons (Instronic) und Christophe Billaud (Telelogos) über die Herausforderungen des letzten Jahres.

Zum Ende der einstündigen Sendung präsentiert invidis die Top 5 Trends des Jahres 2021 in einer kompakten Zusammenfassung.

In der kommenden dritten Folge von invidisXworld sind wir dann wieder unterwegs in Berlin mit vielen neuen Highlights. Es lohnt sich reinzuschauen und invidisXworld zu abonnieren. Ein Google-Konto reicht aus.

Präsentiert wird invidisXworld mit Unterstützung von Samsung