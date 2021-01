Sonntagmorgen -8°C in – nach dem täglichen Isarlauf durch das winterliche München – bringen Bilder aus Florida die passende Wärme. Peerless AV bewirbt die hauseigene UltraView Outdoor-Display Serie die Kundenfotos vom Pool in Florida. Die gegenwärtige Pandemie verbietet Gedanken an Pools und Sonnenschein. Doch sonnenlichttaugliche Displays mit Wetterschutz sind auch ein Thema für Digital Signage – sowohl im aktuellen Winter als auch für den kommenden Sommer.

Das Interesse an Displays im öffentlichen Raum steigt seit Jahren. Auch ein Grund warum der Themenbereich High Brightness zu den populärsten Themen auf invidis zählt. Der von Peerless angepriesene 86“ UltraView macht sich hervorragend am eigenen Pool – voll funktionsfähig zwischen -30° und +50° C. Obwohl der Minusbereich für eine Poolparty eher ungeeignet ist, müssen Outdoor Displays in unseren Breitegrade durchaus auch Temperaturen bis -20° C in kalten Winternächten aushalten.

Während der Peerless UltraView mit 900 Nits mehr für Heimgebrauch als TV konzeptioniert ist bietet Peerless auch professionelle Lösungen mit 2500 Nits für den Drive-Thru Einsatz oder andere Outdoor Applikationen an. Aber träumt schon von Displays vor einem Restaurant wenn es auch der Pool-TV sein kann.