Outdoor Displays Samsung The Terrace jetzt auch in Deutschland

Samsung nutzt die Corona-Krise zu einem Produktfeuerwerk neuer Lifestyle Displays. Mit dem Vertikal-Display The Sero folgt mit The Terrace schon das vierte Lifestyle Produkt nach The Serif und The Frame. Auch wenn die Lifestyle Displays nicht als Digital Signage-Lösungen positioniert sind, sind sie durch Form und Funktion auch für Handel, Hotel oder Büro interessant. Mit einer professionellen Version von The Terrace erscheint dann erstmals auch ein businesstaugliches Lifestyle-Display von Samsung in Deutschland, dessen Veröffentlichung aber noch nicht bekannt ist.

Samsung zielt mit The Terrace primär auf den privaten Einsatz im Außeneinsatz. Offensichtlich orientierte man sich bei der Korea mehr nach den Bedürfnissen des nordamerikanischen Marktes. Die Anzahl von festinstallierten Displays in privaten Gärten ist in Europa wohl eher übersichtlich. Aber Gastronomen und ambitionierte Gartenbesitzer werden sich freuen in Zukunft ein sonnenlichttaugliches Display zur Verfügung zu haben um Live-Übertragungen von Fußball, Olympia und Co draußen erleben zu können. Vielleicht ist der Launch trotz der Verschiebung der sportlichen Großereignisse genau richtig, wenn die Hälfte ihren Sommerurlaub zuhause verbringt. Anstelle einer Mittelmeerkreuzfahrt gibt es dann einen UHD-QLED für den Garten. Samsung könnte das sicherlich gefallen.

The Terrace ist das erste 4K QLED-Modell inklusive der dazugehörigen Soundbar für den Außenbereich aus dem Hause Samsung. Der neue Smart TV wurde speziell dafür entwickelt, das umfassende Unterhaltungserlebnis aus dem Wohnzimmer nach draußen zu bringen. Die Consumer-Variante von The Terrace Modell wurde nun in den USA und Kanada vorgestellt und wird im Laufe des Jahres durch die Markteinführungen in Deutschland, Australien, Neuseeland und anderen Regionen ergänzt. Auf dem deutschen Markt wird The Terrace voraussichtlich ab August erhältlich sein. Zudem wird für Geschäftskunden in diesem Sommer auch eine B2B-Variante eingeführt.

The Terrace ist in 55, 65 und 75 Zoll verfügbar und setzt wenig verwunderlich auf die hauseigene QLED 4K-Display-Technologie, 2.000 Nits High Brigthness sowie Smart-TV-Funktionen auf Basis von Tizen. Zusätzlich ist der Screen mit einer Antireflexionsschicht und der Adaptive Picture Technologie ausgestattet. Diese analysiert die Umgebung und optimiert daraufhin den Bildinhalt, um unerwünschte Blendeffekte zu minimieren.

Bei der Entwicklung wurden die verschiedenen Wetterbedingungen berücksichtigt – so bietet der Bildschirm mit einer IP55-Schutzklassifizierung eine wetterbeständige Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser und Staub. Zudem lässt sich The Terrace innerhalb einer Vielzahl von Umgebungen im Freien einfach installieren.

„Heute entwickeln sich alltägliche Gewohnheiten und Trends schneller als je zuvor. Die Verbraucher nutzen Bildschirme, um von zu Hause aus zu arbeiten, über eine Online-Plattform Sport zu treiben, mit ihren Lieben in Kontakt zu bleiben und sich an anderen Aktivitäten zu beteiligen. Deshalb sollten sich auch die Bildschirme im Einklang mit diesen Veränderungen des Lebensstils weiterentwickeln“, sagt Jonghee Han, Präsident im Visual Display Bereich bei Samsung Electronics. „Mit der Einführung von The Terrace freuen wir uns darauf, vernetzte Unterhaltungsmöglichkeiten aus dem Wohnzimmer nach draußen zu bringen und den Nutzern sowohl hochwertige technologische Leistung als auch inhaltliche Erlebnisse zu bieten.“