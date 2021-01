Florian Walz übernimmt den Posten des Chief Digital Officer (CDO) beim mehrheitlich zur Goldbach Gruppe gehörenden Schweizer Außenwerbevermarkter Neo Advertising. Er soll die Media-Kompetenz des Verkaufsteams verstärken und die Digitalisierung des OoH-Marktes vorantreiben, wie Neo Advertising in seiner Mitteilung schreibt. Als Mitglied der Geschäftsleitung wird er direkt an den CEO Christian Vaglio-Giors berichten.

Florian Walz startete seine Karriere als Mediaplaner bei der Publicis. Er war acht Jahren über alle Mediengattungen beratend tätig und baute unter anderem die Unit Außenwerbung auf. Im Anschluss wechselte er zur APG|SGA als Senior Manager für die Bereiche Digitalisierung, Forschung und Entwicklung im In- und Ausland. Parallel dazu war Walz maßgeblich an der Entwicklung, Konzeption und Realisation des heutigen Planungstools SPR+ beteiligt. Danach führte er sieben Jahre lang die Agentur Geyst. Bis letztes Jahr fungierte er als CEO der Out of Home Media, wo er die Beratungsbereiche Analyse, Strategie, Konzeption und Forschung verantwortete.