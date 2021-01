Das Team um Goldbach Unit Leiterin Claudia Zayer wächst. Dirk Wiedau verstärkt als Head of Sales den Hamburger Standort des Vermarkters. Der 46-Jährige wird in seiner Funktion den Sales-Bereich DooH weiter entwickeln und ausbauen. Wiedau verfügt über langjährige Erfahrung im Außenwerbe-Markt und war auf Vermarkterseite bereits für Ströer, ECE flatmedia und Infoscreen und auf Agenturseite für Weischer JvB tätig. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Zayer.

Claudia Zayer, Unit Leitung DOOH der Goldbach, zum Neuzugang: „Dirks Erfahrung und sein Netzwerk werden uns dabei helfen, im Bereich DooH weiter zu expandieren. Er wird vom Hamburger Büro den Kontakt zu unseren Kunden intensivieren und Partnerschaften vorantreiben.“