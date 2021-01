Hans van’t Hoff übernimmt den Posten des Chief Operations Officer (COO) bei ZetaDisplay. Der Niederländer kam mit der Übernahme von Gauddi BV, das in die niederländische Tochter ZetaDisplay B.V. integriert wurde, Ende 2019 zum Digital Signage-Anbieter. Hier war er bis jetzt als Operations Director tätig. Manu Mesimäki, der bisher die Position als COO beim schwedischen Mutterkonzern inne hielt, hat sich laut Mitteilung dazu entschieden, das Unternehmen zum Ende des Monats zu verlassen.

Van’t Hoff kann auf eine lange Erfolgsbilanz im Bereich Service und Operations Management zurückblicken, unter anderem für Unilever und Evolve IP Europe. „Nachdem wir im vergangenen Jahr eine gruppenweite Struktur für das operative Geschäft aufgebaut haben ist es nun an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen, indem wir uns auf Skalierbarkeit, operative Exzellenz und Profitabilität konzentrieren“, kommentiert ZetaDisplay CEO Per Mandorf die Ernennung von Van’t Hoff. Der wird in seiner neuen Position direkt an Per Mandorf berichten und auch Teil der Gruppenleitung von ZetaDisplay sein.