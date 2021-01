ZetaDisplay erweitert seine Softwareplattform um DooH-Funktionen. Diese wurden laut Mitteilung insbesondere für Kunden entwickelt, die Digital Signage Content Management mit erweiterten Funktionen wie Kampagnenmanagement, komplexen Playout und Proof-of-Play kombinieren wollen. „Wir bringen ein flexibles Software-Tool auf den Markt, das das Beste aus zwei Welten vereint: ein Full-Service-Angebot im Bereich Digital Signage kombiniert mit DOOH-Funktionalität und einer einzigartigen Anpassungsfähigkeit an Kundenwünsche“, so Zeta Display CEO Per Mandorf.

Viele Kunden fragen ZetaDisplays zufolge nach erweiterten Software-Funktionen wie der Einbindung von dynamischen Inhalten und API-Integrationsmöglichkeiten nach. Mit dem erweiterten DooH-Software-Angebot sollen Kunden nun die Möglichkeit erhalten, mit ihren Digital Signage-Installation zusätzliche Einnahmen zu erzielen und so die getätigte Investition noch weiter zu kapitalisieren.

„Wir haben mehrere erfolgreiche DooH-Installationen in den Nordics und Benelux realisiert. Die positiven Ergebnisse haben uns ermutigt, unser Angebot zu erweitern und auf andere europäische Märkte auszudehnen“, schließt Mandorf.