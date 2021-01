NEC bringt die Version 7.0 der Videowand-Software Hiperwall auf den Markt, die der Hersteller im Rahmen seiner Display-, Projektor- und dvLED-Lösungen anbieten wird. Sharp/NEC zufolge ist die neue Version jetzt noch besser für LED-Screens oder Videowall-Systeme in geschäftskritischen Umgebungen, etwa Kontrollräumen, geeignet.

Hiperwall 7.0 umfasst unter anderem folgende neue Funktionen:

Optionen zur Integration der Software in ein Videomanagementsystem (VMS)

HiperView Quantum: hardwarebasierte Synchronisation von NEC dvLED-Screens für maximale visuelle Leistung. Die Arbeit auf großen Wänden wird dabei durch intelligente, automatisierte „Snap-to-Grid“-Funktionen unterstützt. Snapshots von Quellen können über einen extra Button erstellt und als Inhalte verwendet werden.

Verwaltung der Content-Quellen auf neuem Niveau: Es lassen sich nicht nur mehr Quellen hinzufügen, sondern gleichzeitig wird deren Management einfacher. Der neue „Source“-Tab des HiperControllers bietet zusätzlich die Optionen remote auf Quellen zuzugreifen und diese aus der Ferne zu steuern.

„Continuous Content Delivery“: Der HiperController sorgt für die Synchronisierung im Hintergrund, so dass beim Austausch eines HiperView Display PC die Wiederherstellung automatisch erfolgt.

Vor allem in Kontrollräumen, aber auch zunehmend in allen analytischen Aufgabenfeldern müssen Daten aus einer Vielzahl von Quellen in Echtzeit zusammengeführt und ausgewertet werden. Die Menge der Quellen und der Informationen ist zum Beispiel durch Entwicklungen wie dem Internet der Dinge (IoT) in den letzten Jahren stark angestiegen. Auf großformatigen Videowalls, die die Flut an Informationen schnell sowie einfach visuell darstellen, können Entscheidungsträger den Überblick behalten.

„Die Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid-19 haben gezeigt, wie sehr sich das Tempo von Veränderungen in unserer digitalen Welt erhöht hat“, so Thorsten Wilm, Manager Software Solutions and Future Technologies bei Sharp NEC Display Solutions Europe. „Unternehmen müssen widerstandsfähig, aber gleichzeitig flexibel genug sein, um auf solche Veränderungen schnell zu reagieren, dabei die Prozesseffizienz aufrechtzuerhalten und die Betriebsausgaben weiterhin zu senken“. Die neue Version Hiperwall 7.0 soll hier unterstützen und mit zusätzlichem Mehrwert punkten.