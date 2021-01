Der Swiss Poster Award ist einer der größten Kreativwettbewerbe für analoge und digitale Außenwerbung in der Schweiz. Die unabhängige Fachjury, bestehend aus 20 Persönlichkeiten aus Werbung, Kultur und Design, nominierte jetzt 34 Kampagnen von den rund 150 Wettbewerbsbeiträgen für die Shortlist. Sie überzeugten durch Originalität, Umsetzung der Werbebotschaft sowie gestalterische Ausführung.

Aufallend war im Aushangjahr 2020 der Jury zufolge die Ausdrucksstärke und Sprachkraft der Kampagnen, die zum Hinschauen und Nachdenken bewegten. Zudem wurden Kampagnen vermehrt digital umgesetzt und sorgten für Dynamik.

Die aus der Shortlist ausgewählten Preisträger der Swiss Poster Awards 2020 werden am 11. März 2021 kommuniziert. Da die traditionelle APG|SGA Poster Night wie bereits vergangenes Jahr aufgrund der Covid-19-Situation nicht stattfinden kann, wird der Gesamtsieger über alle Kategorien, das „Poster of the Year 2020“, auf alternative Weise verkündet.