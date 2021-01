Schon lange ist LED viel mehr als nur eine Rental-Technologie – bei größeren Festinstallation werden kaum noch klassische LCD-basierte Videowalls verbaut. Der Bezel – egal wie dünn – gilt nicht mehr als schick. Auch wenn Videowalls oft die günstigere Option in der Anschaffung und im Betrieb sind, tendieren immer mehr Kunden zu LED.

Die Wirkung von großen Bildern ist unübertroffen, ein Grund warum Autohersteller wie Polestar großflächig LED auf Messen einsetzt.

In der kommende Woche wird Sony die Weiterentwicklung der Crystal MicroLED vorstellen, während LG auf MiniLED als Backlight in der neusten Generation der LCD-Displays einsetzt und Samsung eine neue Vision für Screens ankündigt. Die CES bleibt natürlich – auch als virtuelle Veranstaltung – ein Consumer Event. Aber die Trends der CES sind in der Regel auch auf der ISE in B2B-Form zu sehen.

Während die Technologiewelt gerne immer nur auf MicroLED schaut, wächst die Nachfrage auch nach klassischer und kostengünstigere SMD-LED. Die breite Masse der Digital Signage Branche und Endkunden wird die Neuheiten und B2B-Adoptionen der CES erst auf der ISE im Juni in Barcelona erleben können. Eine Live-Preview ermöglicht die AVID 2021 die in der ersten Februarwoche zeitgleich in Köln, Barcelona, Zürich und London stattfindet und mit negativen Schnelltest für die Branche offen steht. invidis wird live von der AVID aus Barcelona und Köln berichten.