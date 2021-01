Die Suche nach Talenten wird auch 2021 nicht einfacher. Am schnellsten geht es noch mit zusätzlicher Bürofläche, die konnte Grassfish schon am jetzigen Standorten in der Wiener Innenstadt sichern. Nun sollen die Schreibtische mit Experten gefüllt werden – einige neue Mitarbeiter kommen bereits zum Jahresbeginn. Aber weitere Stellen – insbesondere Software-Experte – sind noch zu besetzen:

Dafür setzt Grassfish auch auf professionelles Employer Branding – Video des Management und moderner Workspace. Laut invidis-Informationen erweitert Grassfish nicht nur am Stammsitz in Wien sondern wächst 2021 auch DACH-weit.