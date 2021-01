Die Nutzung von kaum einem anderen Tool ist so sehr in der Pandemie gestiegen wie von Microsoft Teams. Im Herbst 2019 nutzen nur 20 Mio Nutzer die Plattform täglich, ein Jahr später sind es 115 Mio. tägliche Nutzer. (Quelle)

Auch die Art der Nutzung hat sich seit dem Ausbruch der Pandemie elementar verändert: zuerst positionierte Microsoft die Lösung als Corporate Chat Service a la Slack, im ersten Corona Lock-Down entwickelte sich Teams zu einer Alternative zu Zoom und seit Herbst 2020 ist aus dem ehemaligen Sharepoint-GUI eine eigenständige B2B-Plattform mit App-Store geworden, die ohne Zusatzkosten hunderte Millionen von Microsoft 365 Kunden weltweit nutzen können.

invidis ist zum ersten Mal auf der NRF im Januar 2020 in New York City über Teams in Verbindung mit Digital Signage aufmerksam geworden. Microsoft präsentierte auf der nordamerikanischen Retail-Tech Messe eine Teams Partnerlösung für Digital Signage. Die Argumentation war ganz einfach: unternehmensinterne Netze werden sehr häufig über eine Microsoft Sharepoint Infrastruktur gemanaged, User- und Asset-Management sind bereits vorhanden, Content wird zentral verwaltet – da ist der Weg zu einer Digital Signage Lösung nicht mehr weit.

Um zu verstehen, wie Microsoft Teams in Zukunft positionieren möchte, sei das aktuelle Interview von Microsoft CEO Satya Nadella in der Financial Times (Paywall) empfohlen. Laut Nadella ist „Microsoft Teams auf dem Weg, eine digitale Plattform zu werden, die so bedeutend ist wie der Internetbrowser oder ein Computerbetriebssystem.“ Die Cloud-Software Teams bezeichnet der Microsoft-Chef als neue „Unternehmens-Organisationsschicht“, die alle Tools, die ein Mitarbeiter braucht, an einem Ort zusammenführt und gleichzeitig als Plattform für andere Entwickler dient, die ihre eigenen Dienste anbieten. Das Ergebnis: Tools für Collaboration, Videomeetings, Chat und andere Geschäftsanwendungen, die alle über eine einzige Benutzeroberfläche erreichbar sind. Auf der Roadmap steht Teams auch jenseits der Knowledge-Worker u.a. für Mitarbeiter im Einzelhandel (via Mobile-App) als zentraler Hub zu positionieren.

Mit der Rolle von Teams als zentrale Organisationsschicht sollte sich auch die Digital Signage Branche intensiv beschäftigen. Wenn nicht hier wo sonst können Digital Signage CMS Apps einfach angedockt werden. Wenn es jetzt nicht die etablierten Digital Signage CMS-Anbieter angehen, werden es sicherlich neue (Startup-)Anbieter sein. Einige stehen schon in den Startlöchern.