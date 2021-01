Digitale Eventplattformen haben sich im vergangenen Jahr als notwendige Alternative zu Messen oder anderen Produktvorführungen etabliert. Allerdings fehlt hier der persönliche Kontakt mit dem Publikum und auch die haptischen Möglichkeiten um Produkte zu präsentieren sind eingeschränkt. Eine digitale Show muss daher anders geplant werden. Für viele Unternehmen eine Herausforderung. Digitale Events können aber – wenn professionell und mit den richtigen Mitteln durchgeführt – ein echter Brand-Booster in Zeiten von Corona sein, findet Habegger.

Im kostenlosen Webinar „Plattformen für digitale Events“ am 17. Februar gibt der Schweizer AV-Anbieter einen Überblick über verschiedene Plattformen sowie Trends und zeigt Beispiele für erfolgreiche virtuelle Veranstaltungen. In rund 45 Minuten werden Samuel Röthlisberger, Director of Creation, und Sandhya Mirajkar, Creative Consultant, gemeinsam mit Studiogästen erläutern, welche Möglichkeiten digitale Eventplattform bieten und Fragen klären.

Mehr Infos zum Event und zur Anmeldung gibt es auf der Webseite von Habegger.