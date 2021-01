London steht im Zentrum der boomenden europäischen Technologieszene. Dies belegt eine neue Studie von Dealroom.co und London & Partners: 2020 war mit einer Gesamtsumme von 43,1 Milliarden USD ein Rekordjahr für Tech-Investitionen in Europa. Londoner Technologieunternehmen haben entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen. In die Technologiebranche der britischen Hauptstadt floss 2020 mehr Wagniskapital als in jede andere europäische Stadt.

Und auch die zukünftigen Wachstumsaussichten sehen laut Studie dem Brexit zum Trotz gut aus, da den Londoner Wagniskapitalfirmen für 2021 ein noch nie dagewesenes Volumen an frischem Kapital zur Verfügung steht. Hinter Großbritannien folgt gleich Deutschland: Im deutschen Tech-Sektor bleiben VC-Investitionen auch 2020 stabil. Mit insgesamt 6,9 Milliarden USD Investitionen werden in Deutschland die zweitgrößten Investitionen in Europa getätigt, noch vor Frankreich.

Großes Vertrauen in Standort London

Trotz der weltweiten Pandemie und des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union konnten Londoner Technologieunternehmen 2020 10,5 Milliarden USD anziehen – und damit deutlich mehr als 2017 (7 Mrd. USD) und 2018 (5,9 Mrd. USD) sowie nahe an der Rekordmarke von 2019 (10,7 Mrd. USD). Die britische Hauptstadt hat ihren Status als führendes Technologiezentrum in Europa gefestigt, wobei auf Londoner Unternehmen mehr als doppelt so viele Investitionen wie auf Technologiefirmen in anderen europäischen Städten entfielen.

Die Londoner Tech-Szene muss sich laut den Studienergebnissen auch auf globaler Ebene nicht verstecken. Die britische Hauptstadt ist seit 2016 der am zweitschnellsten wachsende weltweite Technologie-Knotenpunkt und rangierte in den letzten fünf Jahren auf Platz 5 der globalen Liste für Wagniskapitalinvestitionen im Technologiebereich.

Wenn 2020 ein Rekordjahr für europäische Technologiebranche war, bildete London der Studie zufolge dabei das Herzstück dieses Wachstums. Die dort ansässigen Unternehmen verzeichneten ein Viertel aller europäischen Investitionen im Technologiebereich. Auch die weltweiten Wagniskapitalanlagen in dieser Branche erwiesen sich 2020 als stabil. Die Daten zeigen, dass 2020 rund um den Globus 272,3 Milliarden USD in Technologiefirmen investiert wurden, während es 2019 262,7 Milliarden USD waren.

Mega-Finanzierungsrunden für Londoner Technologieunternehmen trieben die letztjährigen Wagniskapitalinvestitionen in die britische Technologiebranche ebenfalls in die Höhe und ließen diese 2020 auf rekordverdächtige 15 Milliarden USD anwachsen. Zu den größten Geschäftsabschlüssen mit Londoner Firmen gehörten unter anderem eine Serie-D-Finanzierungsrunde über 500 Millionen USD für das Londoner FinTech-Unternehmen Revolut, eine Investition von 400 Millionen USD in den Elektrofahrzeughersteller Arrival und ein 327 Millionen USD schwerer Vertrag mit Octopus Energy, einem Anbieter für erneuerbare Energien.

Die zukünftigen Investitionsaussichten für Londoner Technologieunternehmen haben durch die wachsende Zahl an neuen Wagniskapitalfonds in der britischen Hauptstadt einen positiven Schub erhalten. Londoner Wagniskapitalfirmen konnten 2020 frisches Kapital in Höhe von 7,8 Milliarden USD sammeln, was gemeinsam mit den 4 Milliarden USD von 2019 ein Drittel des gesamten neuen europäischen Wagniskapitals in den letzten zwei Jahren ausmacht. Dies bedeutet einen enormen Anstieg gegenüber den vorhergehenden Jahren, denn 2016 und 2017 waren es nur 1,7 Milliarden USD und 2,7 Milliarden USD.

Weitere Studienergebnisse zeigen, dass in London nun 1.252 Wagniskapitalfirmen – und damit mehr als jede andere europäische Stadt – ansässig sind. 2020 bauten mehrere globale Investmentgesellschaften ihre Präsenz in London aus. So kündigten etwa Index Ventures (2 Mrd. USD) und Atomico (830 Mio. USD) neue Investitionen in europäische Start-ups mit Sitz in London an, und der Wagniskapitalfonds Sequoia Capital mit Sitz im Silicon Valley verstärkte sein Engagement in der britischen Hauptstadt.

Auch Deutschland treibt Tech-Wachstum voran

Neben London gehören auch Paris und Berlin weiterhin zu den Top drei Tech-Hubs in Europa für VC-Investitionen. Die drei Hauptstädte machen das Herz der europäischen Erfolgsgeschichte aus und es wird in vielen Bereichen zusammengearbeitet. Großbritannien und Deutschland steuern laut Studie alleine mehr als die Hälfte aller Tech-VC-Investitionen in Europa bei. In Berlin lagen 2020 die Wagniskapitalinvestitionen bei 3,1 Milliarden USD, das ist mehr als im Jahr 2018 (2,4 Milliarden USD), jedoch weniger als im Rekordjahr 2019 (4,4 Milliarden USD). Nicht nur in Berlin, auch in München wurden erfolgreiche Tech VC-Investitionen verzeichnen – mit 3,2 Milliarden USD zwischen den Jahren 2016 und 2020. Die bayerische Landeshauptstadt landet im im europäischen Ranking auf Platz 5 hinter Paris und Stockholm und vor Amsterdam.

London ist und bleibt allerdings Ursprung einiger der weltweit wachstumsstärksten Technologiefirmen. Laut Dealroom gibt es in der britischen Hauptstadt 81 potenzielle zukünftige Unicorns und damit doppelt so viele wie in Paris (42) und Berlin (32). London ist der aktuelle Unicorn-Hub Europas und beherbergt 43 Unicorns, mehr als Paris (11), Berlin (11) und Amsterdam (9) zusammen. London konnte sich diesen Status durch einen besseren Zugang zu Spätphasenfinanzierungen erarbeiten, wobei die Daten für 2020 einen deutlichen Anstieg des verfügbaren Kapitals für Anlagen ab 250 Millionen USD zeigen, nämlich von 1,8 Milliarden USD im Jahr 2019 auf 5 Milliarden USD im Jahr 2020.

Laut weiteren Analysen der globalen Investitionsströme ist London gut aufgestellt, um von einigen der weltweit wachstumsstärksten Technologiebranchen zu profitieren. Die Finanztechnologie war auch 2020 einer der gefragtesten Sektoren für Wagniskapitalanlagen. Londoner FinTech-Unternehmen konnten mit 4,3 Milliarden USD fast die Hälfte aller europäischen Investitionen in diesem Bereich einwerben. Zu den größten Transaktionen mit Londoner FinTech-Unternehmen gehörten 2020 unter anderem die folgenden: KI Insurance (500 Mio. USD), Checkout.com (150 Mio. USD) und GoCardless (95 Mio. USD). In den letzten fünf Jahren sammelten Londoner FinTech-Firmen 15,4 Milliarden USD an Kapital.

Infolge des Ausbruchs der globalen Pandemie und der zunehmenden Telearbeit im Jahr 2020 haben sich Technologien für Unternehmenssoftware zu einer Spitzenbranche für Wagniskapitalgeber entwickelt. In London stiegen die Investitionen in Unternehmenssoftware 2020 um 82 Prozent, wobei sich die Firmen in der britischen Hauptstadt insgesamt 1,8 Milliarden USD sichern konnten. Die Wagniskapitalinvestitionen in Londoner Anbieter für Gesundheitstechnologie blieben 2020 mit wichtigen Finanzierungsrunden für Babylon Health (100 Mio. USD), COMPASS Pathways (80 Mio. USD) und Cera (75 Mio. USD) ebenfalls hoch. Seit 2016 hat die dortige Branche insgesamt 3,18 Milliarden USD – und damit mehr als in jeder anderen europäischen Stadt – eingeworben.

Zudem belegt die Studie das Interesse globaler Investoren: Die Hälfte (57 Prozent) des gesamten Wagniskapitals, das in den letzten zwei Jahren in Londoner Technologieunternehmen platziert wurde, entfällt auf nichteuropäische Investoren. Auf europäischer Ebene lässt sich sagen, dass internationale Anleger eine Präferenz für London hegen, wobei die britische Hauptstadt prozentual mehr nichteuropäisches Kapital als jedes andere europäische Technologiezentrum anzieht. Anleger aus Nordamerika investierten am meisten Wagniskapital in London (2019–2020), wobei 36 Prozent der Investitionen von Wagniskapitalfirmen mit Sitz in den USA und in Kanada stammen.