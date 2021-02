Vor wenigen Wochen hat Tirol seine wohl schönste Motorrad-Attraktion verloren, das Top Mountain Motorcycle Museum auf 2.200 Meter Höhe in Hochgurgl in Tirol. In der Nacht war im Motorradmuseum ein Feuer ausgebrochen, verletzt wurde niemand. Das erst 2016 errichtete und architektonisch als Schmuckstück bezeichnete Museumsgebäude mit der angeschlossenen Mautstation brannte völlig aus, beinahe alle Exponate des beliebten Ausflugortes wurden zerstört. Die Ursache: ein technischer Defekt in einem Digital Signage-Display im Bereich der Ausstellungsfläche.

invidis sprach mit den Brandschutzexperten von JOB über den Vorfall: „Das Problem hier war der unentdeckte Brand von innen, wohl ausgelöst durch die Elektrizität im Netzteil. Solche Entstehungsbrände können immer passieren“, erklärt Rajko Eichhorn, Senior Business Developement Manager bei JOB. Die meisten Brandschutzlösungen für Displays setzen auf unästhetische, schwere, klobige Brandschutzgehäuse und Schutzglas. Lösungen wie die E-Bulb von JOB, ein automatischer Micro-Feuerlöscher, werden dagegen in die Displays integriert und können so Feuer gezielt bekämpfen, bevor es zur Katastrophe kommt.

„Unsere E-Bulb erkennt zuverlässig den Brand und setzt dann das Löschmittel lokal direkt am Ursprungsort im Inneren des Geräts frei. Das enthaltene Löschmittel, das schlagartig gasförmig beim Öffnen der Ampulle wird, hat eine so hohe Wärmeaufnahmekapazität, dass dem Feuer einfach alle Energie entzogen wird und es dadurch ausgeht“ erläutert Eihhorn die Funktionsweise. „Gleichzeitig wird der Netzstrom, der über die E-Bulb in das Gerät hinein geleitet wurde, wie bei einer Sicherung unterbrochen. So kann sich das Feuer auch nicht wiederentzünden.“

Durch die Lösung von JOB wird aus einem möglichen Brandverursacher – in diesem Fall dem Display– ein einfacher Brandbeteiligter im Fall des Feuers von außen. Der deutsche Systemintegrator Ben Hur verbaut die E-Bulbs von JOB gezielt in Digital Signage, beispielsweise in LED-Walls. Weitere Infos zu den Brandschutzlösungen gibt es auch in diesem Artikel aus unserem invidis Jahrbuch 2020.