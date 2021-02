Die Digital Signage-Lösungen von PMS Perfect Media Solutions finden sich künftig auch in der Schweiz, exklusiv bei Mediabeat. Der Integrator ist auf AV-Lösungen für die Bereiche Corporate, Sport und Entertainment spezialisiert und unterstützt auch gemeinnützige Organisationen dabei, ihre Kommunikationsbedürfnisse zu decken. Mediabeat wurde 2002 gegründet und sitzt in Dübendorf/Zürich.

„Als führender Anbieter im Bereich Digital Signage in Deutschland erleben wir seit einigen Monaten eine steigende Nachfrage aus der Schweiz. Mit Mediabeat haben wir einen kompetenten Partner gefunden – wir teilen dieselbe Geschäftsphilosophie und kommunizieren auf einer Wellenlänge“, sagt Stefan Pagenkemper, Gründer und Geschäftsführer von PMS. „In Zukunft können wir gemeinsam die PMS-Technologie in der Schweiz anbieten und Kunden mit unserer PerfectShow-Lösung lokal und persönlich bedienen“.

Die leicht skalierbare PerfectShow-Lösung ist in Deutschland bereits in großen Stadien, Unternehmen, Filialnetzen, Krankenhäusern, Verlags- und Kulturhäusern installiert. Die Software kann nahtlos in Media over IP-Lösungen integriert werden. Für Mediabeat war dies einer der größten Vorteile wenn es darum geht, große und komplexe Digital Signage-& IPTV-Installationen zu planen, zu installieren und zu supporten.

Claudio Cappellari, Geschäftsführer der Mediabeat, fügt hinzu: „Die Stabilität, Skalierbarkeit und Kundenorientierung der PMS-Lösung ist beeindruckend. Wir haben uns deshalb für die Zusammenarbeit mit PMS entschieden und freuen uns, unseren Schweizer Kunden und Partnern die beste Digital Signage-Lösung anzubieten, die ihren Bedürfnissen und Prozessen exakt angepasst werden kann.“