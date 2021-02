Der Schweizer DooH-Anbieter APG|SGA und die Zermatt Bergbahnen AG verlängern ihre Partnerschaft. Durch den exklusiven Vermarktungsvertrag erschließt der Außenwerberauch auch künftig die (D)OoH-Werbeflächen im „Matterhorn paradise“, der größten und bekanntesten Tourismusregion der Schweiz. Die APG|SGA ist für die Plakatierung in der gesamten Region verantwortlich. Dazu gehören 103 großflächige sowie weitere acht hinterleuchtete BigPoster. Hinzu kommen 115 EntryPortal Poster – das sind Kleber, welche gut sichtbar an den Drehkreuz-Lesern angebracht sind und für wiederholte Wahrnehmung sorgen. Außerdem sind 27 F12-Poster an wichtigen und frequenzstarken Durchgangspunkten in der ganzen Destination verfügbar. In diesem Rahmen bietet APG|SGA auch die höchstgelegen Werbeträger Europas auf 3.883 Metern über Null an.

Zermatt ist weltberühmt und zählt zu den renommiertesten Feriendestinationen der Schweiz. Mit 360 Pistenkilometern im „Matterhorn ski paradise“ und 21 Pistenkilometern für Sommerski auf dem Gletscher ist die Region das einzige ganzjährige Wintersportgebiet der Schweiz. Der wichtigste Anziehungspunkt sind dabei die Bergbahnen. Die 32 Anlagen der Zermatt Bergbahnen AG verzeichneten 2019 rund zwei Millionen Ersteintritte und über 14 Millionen Besucher in der Frequenz. Auf dem gesamten Gemeindegebiet bietet die APG|SGA insgesamt 444 analoge und 27 digitale Werbeflächen, die auch in das Gästeinformationssystem eingegliedert sind.