Zum Januar 2021 hat der Schweizer DooH-Anbieter Livesystems die Exklusivvermarktung des bisherigen CanalPoste-Netzes der Schweizerischen Post übernommen. Der wurde bisher von der Post selbst betrieben, jetzt wird fremdvermarktet. Bis zum Jahresende 2020 installierte Livesystems zudem bei über 300 Filialen mehr als 550 neue großflächige Screens. Die Displays befinden sich im Wartebereich sowie am Point of Sale, um so eine hohe Aufmerksamkeit zu erzielen.

Mit dem neuen Netz können Werbetreibende laut Livesystems täglich bis zu 225.000 Personen in den Filialen erreichen. Erste Kampagnen wurden bereits erfolgreich ausgestrahlt. Dabei profitieren alle Buchungen mit Ausstrahlung bis Ende März von speziellen Einführungsrabatten.

Mit dem neuen Digital-Netz innerhalb der Postfilialen ergänzt Livesystems sein bisheriges Produkteportfolio, das sich wie folgt zusammensetzt: