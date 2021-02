LiveDOOH und Signkick haben am Donnerstag die Fusion beider Plattformen zu einer Gesamlösung angekündigt. Im Gegensatz zu vielen anderen DooH-Tech Anbietern agieren LiveDooH und Signkickt als Technologiepartner für DooH-Netzwerkbetreiber und nicht als Zwischenhändler. Ein Ansatz, der auch nach der Fusion fortgesetzt wird. Die wirtschaftliche Kontrolle bleibt in den Händen der Out of Home-Anbieter.

Die DooH-Tech Plattform verbindet dabei das Inventory mit den Programmatic-Plattformen der Mediaagenturen. Bereits angebunden sind die Systeme ECOS / ECOS NOW von Dentsu Aegis/Posterscope, Plato und Atlas von Talon, iDooh von Group M, Aureus von Kinetic, The Neuron, Dax, TPS Engage und Lemma.

Wichtige Kunden des fusionierten Unternehmens sind Clear Channel, Global Outdoor, JCDecaux, Alight Media, Ocean Outdoor, City Outdoor, ACMS, Smart Outdoor, Limited Space, Admedia und Open Media.

Die Lösungen von Signkick und LiceDooH versprechen Netzwerkbetreibern mehr Effizienz, Kontrolle, Transparenz und vor allem höhere Gewinne. Insbesondere das Handling von datengesteuerten Kampagnen soll für Verkäufer ebenso gut funktionieren wie für Käufer und Werbetreibende.

„Indem wir Signkick und LiveDOOH zusammenbringen, sind wir in der Lage, einen End-to-End-Service für alle Kundenbedürfnisse anzubieten. Wir ermöglichen und mischen alle Buchungstypen von traditionellen ‚always-on‘ Kampagnen über flexible Audience Buys bis hin zu automatisierten und programmatischen Buchungen. Alle werden optimiert, um maximalen Umsatz zu generieren und dann nahtlos auf Screens veröffentlicht, ohne dass endlose Playlisten erstellt werden müssen. Kurz gesagt, wir machen das, was derzeit komplex und zeitaufwendig ist, schnell und in großem Umfang handhabbar.“ Keni Bernardin, Chief Executive Officer, LiveDOOH Signkick.

Durch die Fusion entsteht eine leistungsstarke, modulare Suite von Tools, die Netzwerkbetreibern die Kontrolle über ihre DooH-Netzwerke von Anfang bis Ende ermöglicht, einschließlich:

Anbindung an automatisierte (OpenDirect) Einkäufer.

Programmatic (OpenRTB) über einen speziellen SSP.

White-Label-E-Commerce-Plattform für den Direktverkauf.

KI-gesteuerte Yield- und Optimierungs-Engine zur Priorisierung und Auslieferung von DOOH-Kampagnen.

Dynamisches Content-Management-System (CMS) für die einfache Planung komplexer und traditioneller Kampagnen mit robuster Auslieferung und automatischer Neuplanung.

Zentralisiertes Ad Serving für die Auslieferung an mehrere Playertypen.

„Die Zusammenführung von zwei der besten Technologie- und Medienteams der Branche bedeutet einen aufregenden Schritt in dem, was wir unseren Kunden bieten können. Gemeinsam haben wir doppelt so viele Talente, Fähigkeiten und Kenntnisse, um unsere Vision zu verwirklichen.“ Tobias van Amstel, Chief Commercial Officer und Finanzen, LiveDOOH Signkick.