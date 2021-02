Es ist ein Geschäft, das durch die Pandemie zum Erliegen gekommen ist: Der Technikvermieter Bildkraft aus Freital rüstet Großveranstaltungen weltweit mit High-End-AV-Systemen aus. Auch in der schweren Zeit blickt Inhaber Jörg Heinze nach vorn und baut den Stamm an hochspezialisiertem Personal weiter aus. Mit Maik Blaum übernimmt ein international erfahrener Event-Profi die Technische Leitung.

Der gelernte Bühnentechniker hat nach 15 Jahren Tätigkeit in verschiedenen Theatern – darunter das Staatsschauspiel Dresden – seit 2002 auf freiberuflicher Basis für zahlreiche renommierte AV-Ausrüster gearbeitet. Dazu zählte auch der Bildkraft-Vorläufer CL Group, der seit 2011 unter dem heutigen Namen firmiert. „Maik Blaum ist einer der erfahrensten Systemtechniker der Branche – und ein alter Bekannter. Wir haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Großprojekte weltweit gemeinsam realisiert“, sagt Heinze. „Mit seiner Spezialisierung auf High-End-Video-Systeme von Barco, Analog Way, Panasonic und Sony ist er geradezu prädestiniert, die Verantwortung für unseren Technikpark zu übernehmen“.

Spannend ist die Personalie gerade auch durch den aktuellen wirtschaftlichen Kontext: Die Event-Branche liegt am Boden. Personal wird abgebaut. Freie Techniker finden keine Aufträge. Fachkräfte wandern in andere Branchen ab. „Unser Sektor verliert gerade seine besten Leute. Wenn wir den Exodus nicht stoppen, werden wir Jahre unter den Spätfolgen der Krise leiden“, mahnt Heinze. Das sei ein Grund, jetzt in Personal zu investieren, bestehendes wie neues, so der Bildkraft-Chef.

Erst im Januar hatte Bildkraft einen Vorstoß gewagt, um den Neustart der Branche zu beschleunigen. In Kooperation mit einem Factoring-Dienstleister bietet das Unternehmen Veranstaltern ein projektbezogenes Zahlungsziel von bis zu 90 Tagen an. Bleibt zu hoffen, dass die Krise bald überwunden und die Branche anlaufen kann.