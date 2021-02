Die neue UltraRes X-Serie von Leyard Tochterunternehmen Planar ist in den Größen 75″, 85″ und 100″ erhältlich und soll sämtlichen Anforderungen an moderne Displays in professionellen 24/7-Anwendungen gerecht werden. Die LCD-Displays bieten 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160), eine hohe Helligkeit von 700 Nits, einem großen Farbraum und unterstützen High Dynamic Range (HDR)-Inhalte. In Verbindung mit dem optionalen, ultradünnen „Profile“-Montagesystem können Anwender das Display mit sehr geringer Einbautiefe an der Wand montieren, ohne dabei auf die Vorzüge eines Front-Service-Mechanismus verzichten zu müssen.

In der neuen Generation ist zudem die MediaPlex Plus-Verarbeitung integriert, mit der mehrere Quellen gleichzeitig in Bild-in-Bild-, Dual-, Triple- oder Quad-Layouts angezeigt werden können. Dabei können die Bildparameter für jede einzelne Quelle einzeln abgestimmt werden, um jedes Signal in bestemöglicher Qualität darzustellen.

Optionaler Infrarot-Touch

Für interaktive Anwendungen ist die Serie auch mit Infrarot-Touch-System und mit optionaler ERO-LCD (Extended Ruggedness and Optics)-Technologie erhältlich. Die optisch verklebte Glasfront schützt das LCD vor Beschädigungen in stark frequentierten, öffentlichen Umgebungen und verbessert zudem den wahrgenommenen Kontrast.

Hergestellt werden die LCD-Displays der Planar UltraRes X-Serie in den Produktionsstätten von Planar in den Vereinigten Staaten. In Europa bieten die Unternehmen der Leyard-Gruppe einen fachkundigen Vor-Ort- und Werks-Service an mehreren Standorten über das gesamte Vertriebsgebiet von Leyard Europe verteilt. Weitere Informationen zur Planar UltraRes X-Serie gibt es unter https://www.leyardeurope.eu/en/ultraresx