Mindshare Yvonne Niesar steigt in Geschäftsleitung auf

Yvonne Niesar steigt sie in die Geschäftsleitung der Mediaagentur Mindshare auf. Neben ihrer Position als Global Client Lead für die Lufthansa-Group wird die 34-Jährige damit auch die Leitung weiterer Beratungsteams übernehmen. Katja Anette Brandt, DACH CEO Mindshare: „Yvonne zeichnet neben ihrem Fachwissen besonders ihr hoher Einsatz für die Belange unserer Kunden aus. Sie ist mit ihrem Werdegang vom Junior bis in die Geschäftsleitung ein Role-Model für eine Karriere bei Mindshare. Wir sind stolz darauf, solche Talente bei Mindshare auszubilden und bis in Führungsfunktionen weiterzuentwickeln.“

Niesar kam 2011 als Junior Digital Planer zu Mindshare und startete in der Digital-Unit, wo sie als Group Head Kunden aus unterschiedlichen Branchen betreute. 2017 übernahm die studierte Betriebswirtin als Direktorin die Betreuung des Lufthansa-Etats in Deutschland. Seit 2019 verantwortet Niesar die Steuerung der weltweiten Mediaaktivitäten der Gruppe. Vor ihrer Zeit bei Mindshare sammelte sie während des Studiums erste Erfahrungen bei der Serviceplan-Tochter Mediascale.

Niesar berichtet in ihrer neuen Funktion an Thorsten Gabriel, Managing Director Client Service Mindshare Deutschland.