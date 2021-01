„Mehr Energie Wochen“ ist das Motto der Kampagne von Billa, die der österreichische Außenwerber Gewista gerade für den Lebensmitteleinzelhändler umsetzt. Im Fokus stehen ausgewähltes Obst und Gemüse um nur einen Euro. Das besondere an der Kampagne ist der ausgewählte Mediamix: neben klassischen Plakaten, analogen und digitalen City Lights kommt in Österreich erstmals die Sonderwerbeform Hologramm zum Einsatz.

An fünf Standorten – allesamt City Light-Wartehallen in Wien – wird die Werbebotschaft von Billa mittels HoloCircle-Technologie vom Hamburger AV-Anbieter Eye Systems gezeigt. Bei der Display-Technologie drehen sich eine Reihe dicht aneinander platzierter LEDs auf der Oberfläche von Rotorenblättern in sehr hoher Geschwindigkeit. Ein ähnliches holografisches 3D-Visualisierungssystem vom britischen Digital Signage-Anbieter Hypervsn zog etwa zur ISE 2020 in Amsterdam viele Blicke auf sich.

In den speziellen City Lights der Gewista wurden zwei der Rotoren kombiniert, um eine Art holografische Wand zu erzeugen. Billa ist First Mover mit der Technologie am österreichischen DooH-Markt. Die Kampagne wurde vom Außenwerber in Zusammenarbeit mit der digitalen Kreativagentur Tunnel23 konzipiert und umgesetzt. Die verantwortliche Mediaagentur ist Mindshare. „Hologramme haben die Menschen schon immer fasziniert. Mit dem HoloCircle setzen wir als innovativer Vorreiter neue Maßstäbe für DooH in Österreich. Billa präsentiert hier Obst und Gemüse auf eine völlig neue Art und Weise“, heißt es in der Pressemitteilung zur Kampagne.