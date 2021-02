Der österreichische Digital Signage Softwareentwickler Grassfish holt Thomas Malms und Swen Topp für sein deutsches Team an Bord. Die beiden bringen umfangreiches Digital Signage Know-How mit und sollen damit die deutschen Kunden vor Ort unterstützen.

Grassfish meldet zwei Neuzgänge für sein deutsches Team: Thomas Malms wird neuer Projekt Consultant und Swen Topp startet als Key Account Manager Germany. Malms wird Teil des Product & Innovation Management-Teams, das die strategischen Konzepte und Entwicklungsfahrpläne mit den kundenspezifischen Ausprägungen und Konzepten verknüpft. Vor seinem Eintritt bei Grassfish war er bei dimedis beschäftigt, wo er zuletzt die Leitung für der Abteilung Produktenwicklung und -integration innehatte. Davor baute Malms seine Expertise bei dem Systemintegrator für Digital Signage und Mediensysteme Ben Hur auf.

Topp wird künftig von Süddeutschland aus den Kontakt zu deutschen Kunden des in Wien ansässigen Softwareentwicklers intensivieren und Partnerschaften vorantreiben. Er startete seine Karriere als Projektleiter beim HighText Verlag, unter anderem für deren Point of Sale Magazin. Danach wechselte er zur arvato digital services als Manager Sales und Marketing und war dort für den Ausbau des media network Geschäfts und für die Entwicklung neuer Lösungen zuständig. Nach arvato verantwortete er den Bereich Digital Signage bei der Agentur memedia. Vor seinem Eintritt bei Grassfish bekleidete er den Posten des Head of Sale & Marketing beim Softwareentwickler STiNO für deren DS-Lösung iChannel.