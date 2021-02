Zum 1. Mai ergänzt Torsten Ehmer das deutsche Haivision-Team und übernimmt die Rolle des Sales Engineer Europe. Ehmer startete seine Karriere beim Hessischen Rundfunk und war anschließend unter anderem für Dimetis, Huawei und Netorium tätig. Zuletzt arbeitete er als System- und Planungsingenieur bei ARD Sternpunkt.

Der Video-Streaming-Anbieter Haivision hat ein seltsames, aber dennoch sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Ehmer soll in seiner neuen Position dieses Wachstum auch im Jahr 2021 und darüber hinaus fortsetzen. Daneben nimmt Haivision aber auch noch einige andere Veränderungen im europäischen und deutschen Team vor.

Weiterer Sales Engineer gesucht

Zum einen ist noch eine weitere Vakanz für einen Sales Engineer in Europa zu besetzen. Der Kandidat soll ebenfalls vorrangig für Deutschland tätig und entsprechend sehr wahrscheinlich auch hier lokalisiert sein. Außerdem verabschiedet sich Haivision von Sales Director Deutschland & Österreich Alex Knoll, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen, um sich einer neuen Herausforderung in einer anderen Branche zu stellen. Seinen Posten übernimmt Sebastian Manemann, zuvor Sales Engineer EMEA.

Manemann freut der Wechsel von Ehmer zum Video-Streaming-Anbieter besonders, die beiden verbindet eine längere Historie als erfolgreiches Team. „Mit all den Veränderungen und dem wachsenden europäischen Haivision-Team auch in den anderen Regionen bin ich zuversichtlich, dass wir künftig eine größere Rolle im sich schnell entwickelnden deutschen Markt spielen werden“, so Manemann.