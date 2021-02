Moderne Digital Signage-Softwarelösungen gestatten Händlern heutzutage, den Lagerbestand intelligent und automatisiert zu steuern. Ein Beispiel für so eine Software stellt kompas von Dimedis. Die Digital Signage-Lösung hilft dabei, Produkte aktiv zu bewerben und dank Smart Stocking Kosten zu senken.

Die automatisierten Kampagnen setzen auf Daten, die der Händler besitzt, wie etwa seinen Warenbestand. Oder Informationen, wer wann welche Produkte bevorzugt einkauft und wie lange eine Ware bereits im Lager liegt – und so Kosten verursacht. Der Händler kann die Kampagnen nach Zielgruppen aussteuern, etwa Werbung automatisiert ausspielen lassen, wenn eine bestimmte Zielgruppe mit höherer Wahrscheinlichkeit im Geschäft ist. Oder wenn eine bestimmte Warengruppe bevorzugt zu einem Zeitpunkt gekauft wird. Diese Form des Digital Signage lehnt sich am Programmatic Advertising an und verbindet situationsabhängige Faktoren wie zum Beispiel die Außentemperatur und das Wetter mit dem ausgespielten Inhalt.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Werbekampagnen automatisiert vom Warenbestand aus zu steuern. So kann der Händler etwa mit kompas „smart.stocking“ relevante Parameter festlegen, wie zum Beispiel:

Produkte, die schon eine bestimmte Zeit im Lager sind

Produkte aus einer bestimmten Preisgruppe

Produktkategorien

Rabatte, die auch zeitlich gestaffelt werden können

Mindesthaltbarkeitsdatum läuft bald ab

Auf dieser Basis werden dann Werbeanzeigen erstellt und ausgespielt, sobald die eingestellten Parameter zutreffen. Ein möglicher Algorithmus könnte so aussehen: „Zeige alle Produkte an, die älter als 50 Tage sind, in einer Artikelanzahl größer als 25 vorliegen und in der Kategorie ‚alle‘ sind und gebe einen allgemeinen Rabatt von 20 Prozent.“

Mit Smart Stocking verknüpft der Händler sein Digital Signage Netzwerk mit seinem Warenwirtschaftssystem. Die Software nutzt die hinterlegten Fotos und Preisangaben, um automatisch den richtigen Rabatt und Zeitpunkt für die Anzeige auf den Bildschirmen im Geschäft auszurechnen. Sobald das Produkt ausverkauft ist, stellt die Digital Signage-Softwarelösung die Kampagne ein.

Eine ökologisch besonders nachhaltige Funktion ist die Kampagnensteuerung anhand des Mindesthaltbarkeitsdatum. Diese Daten liegen vor und können genutzt werden, um Ressourcen zu schonen, Lebensmittel nachhaltiger zu verkaufen und Abfall zu vermeiden. Mit diesen smarten Funktionen erfüllen Digital Signage Systeme weit mehr als nur Imagebildung. Dank der vollautomatischen Steuerung spart der Händler Zeit und Geld. Und das wichtigste: er kann sich jetzt voll auf seine Kunden konzentrieren.