AGCO ist ein weltweit führender Lieferant und Hersteller von Agrartechnik. Das größte europäische Werk im französischen Beauvais fertigt knapp 20.000 Massey Ferguson Traktoren pro Jahr. Der Westschweizer Digital Signage-Anbieter SpinetiX rüstete den Standort jetzt mit seinen Lösungen aus, um die interne Kommunikation zu verbessern. Ziel dabei: Unternehmensinformationen auf einfache Art und Weise verbreiten und sie allen Mitarbeitern zugänglich zu machen, unabhängig von ihrer Tätigkeit innerhalb der Firma. Denn einige der Arbeitsplätze im Werk verfügen weder über Telefon noch Computer. Stattdessen sind dafür Digital Signage-Displays in der Nähe platziert.

Die Herausforderung war allerdings, die zahlreichen unterschiedlichen Displays mit passendem Content aus einer zentralen Quelle zu bespielen, ohne manuell eingreifen zu müssen. SpinetiX hat dazu das existierende Netzwerk mit seiner ARYA Cloud-Plattform ausgestattet. Die Schweizer installierten 25 neue HMP 300 Mediaplayer, um die Screens in der Produktion, aber auch den Aufenthaltsräumen in einem Kommunikationskanal zu verbinden.

Dank der Informationen, die in Echtzeit ausgespielt werden, ist die Kommunikation zwischen Mitarbeitern verschiedener Abteilungen jetzt flüssiger, so SpinetiX. Da zudem keine neuen Displays aufgehängt werden mussten, hielte n sich auch die Investitionskosten für den Traktorhersteller in Grenzen. Neue Displays können zudem in Zukunft leicht nachträglich in das System aufgenommen werden.

