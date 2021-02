Media Impact kombiniert als Vermarkter von Axel Springer die Reichweiten großer Medienmarken wie BILD, WELT, Business Insider und SPORT 1 mit intelligenten Technologie- und Kreationslösungen. Jetzt sucht das Unternehmen einen Senior Marketing & Sales Manager (m/w/d) Digital out of Home für seinen Standort in Berlin.

Mehr Infos finden sich hier in der Stellenbeschreibung.