Der im Besitz von Finanzinvestoren befindliche Hospitality-Technologieanbieter Uniguest verfolgt weiterhin die Strategie, durch Zukäufe zu einem Vollanbieter für Digitallösungen in der Hotellerie zu werden. Mit der Übernahme von Janus Displays mit Sitz in Florida erweitert Uniguest sein Angebot von Digital Signage CMS (Onelan) und IPTV (Tripleplay) um einen Digital Signage-Integrator. Neben den klassischen Digital Signage-Lösungen bietet Uniguest auch Apps, Kiosksysteme und Buchungslösungen für den Hospitality-Sektor an.

Vor der Übernahme von Janus Displays zählte Uniguest bereits mehr als 18.000 Kunden mit über 100.000 Touchpoints und mehr als 350.000 Lizenzen in mehr als 100 Ländern. Mit der nun realisierten Akquisition vergrößert Uniguest seine Präsenz in der Hotelbranche nochmals erheblich.

„Wir verfolgen das Geschäft von Janus Displays seit vielen Jahren und sind sehr beeindruckt von ihrem Lösungsportfolio und ihrem exzellenten Ruf“, sagte Uniguest-CEO Jeff Hiscox. „Das Team von Janus Displays wird einen unmittelbaren Mehrwert für unsere Hospitality-Sparte bringen und wir freuen uns sehr, sie unter das Dach von Uniguest zu integrieren.“

Sharon Morrow, CEO von Janus Displays, sagte: „Der Zeitpunkt war richtig sich mit Uniguest zusammenzuschließen. Die Möglichkeit, die technischen Fähigkeiten und das operative Know-how des jeweils anderen zu nutzen, wird unseren Kunden großen Nutzen bringen und unseren Teammitgliedern neue Möglichkeiten eröffnen.

