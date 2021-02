Seit 1999 stattet y-doc ausgewählte Arztpraxen mit Digital Signage und zeigt darauf seinen Gesundheitssender Wartezimmer-TV. Zuletzt durfte der Anbieter auch die Vertriebsstellen für die Österreichischen Lotterien mit Screens und Softwarelösung ausstatten. Wie schon in den Arztpraxen setzte y-doc dabei wieder auf den technischen Partner Solo IT und dessen Digital Signage-Software sklera. Unter Berücksichtigung umfangreicher Funktions- und Sicherheitsanforderungen wurde gemeinsam ein maßgeschneidertes Konzept geschaffen und in der Private Cloud-Umgebung der Lotterien eingerichtet. Mittlerweile wurden 715 Standorte in ganz Österreich mit dem System bestückt.

Da nicht alle der Annahmestellen über das gleiche Produktsortiment verfügen, erlaubt das sklera CMS zusätzliche Anpassungen. Etwa den direkten Import von Standortdaten und Display-Informationen sowie die Kategorisierung von Displays – alles in nur einem Arbeitsschritt. Um bestimmte, aktuelle Inhalte direkt aus den zentralen Systemen der Lotterien beziehen zu können, wurde zudem eine automatische Synchronisierung von Daten in die sklera Mediathek mittels eigener Schnittstellen umgesetzt. Manuelles Hochladen entfällt dadurch, die Ausspielung der jeweils aktuellen Jackpotsummen passiert vollautomatisch. Der Erfolg hat sich laut y-doc an den zuvor wenig digitalen Filialen sofort eingestellt: beworbene Produkte werden kennbar stärker verkauft als an Vergleichsstandorten.