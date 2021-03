Am 25. März 1896 gegründet, hält die Rheinbahn seitdem den Großraum Düsseldorf mit Tram, Bus und U-Bahn mobil. Zum 125 Jubiläum gratuliert auch Außenwerber Wall und wünscht: „Bleibt weiter so gut in Bewegung“ – eine Woche lang mit einem eigenen Motiv auf seinen DooH-Stelen in der Stadt.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mehr erfahren Inhalt laden LinkedIn immer entsperren