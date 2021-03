Das neue All-in-One Collaboration-Display Absenicon 3.0 von Absen liefert digitale Kommunikation im hochwertigen Design. Das Standard 138″ große Display enthält ein vollständiges Steuerungs-, Betriebs- und Soundsystem, sodass keine herkömmliche Steuerbox und kein Videoprozessor erforderlich sind. Das schlanke Design mit 5-mm-Rahmen und der geringen Bildschirmtiefe von 28,5 mm versteckt zudem die Kabel. Das soll dem gesamten Bildschirm ein elegantes und sauberes Finish verleihen.

Der Blick auf die Hardware ist allerdings weniger Premium: die Helligkeit kann in Stufen bis zu einer maximalen recht niedrigen Helligkeit von 350 nits eingestellt werden, die Auflösung liegt bei eher praktischen als hochauflösenden 1920×1080 px (Full HD). Der Farbumfang mit 110 % und das Kontrastverhältnis von 5000:1 können überzeugen.

Dank eines neuen intelligenten Steuerungssystems ist die Bedienung des Absenicon 3.0 laut Hersteller so einfach wie Fernsehen. Mit der Fernbedienung kann der Benutzer den Bildschirm einfach ein- und ausschalten, zwischen den digitalen Kanälen hin- und her schalten und die Helligkeit sowie die Menüeinstellungen für die Bildschirmanzeige ändern. Das Gerät unterstützt dabei duale Systeme wie etwa Android 8.0 und Windows 10 O.S. Die Freigabe des Bildschirms an Nutzer für das Teilen von Inhalten funktioniert über das Scannen eines QR-Codes. Bis zu vier Screens von Mobilgeräten wie Tablets oder Smartphones können dabei gleichzeitig gezeigt werden, um verschiedene kreative Ideen auf einmal darzustellen.

Installiert ist das Absenicon 3.0 recht flott, entweder an der Wand oder mobil, innerhalb von rund zwei Stunden. Die Wartung ist zudem vor Ort mit einem Spezialwerkzeug möglich, mit dem ein Modul innerhalb weniger Sekunden entfernt werden kann. Insgesamt wartet das Display zwar mit keinen großen Neuheiten auf, stellt aber durchaus eine solide und schicke Grundausstattung.