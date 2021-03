In der neu geschaffenen Position des Managing Partner verantwortet Julian Klein künftig den strategischen und operativen Aufbau der frisch gegründeten Total Video Performance Unit bei Resolution Media. Er steuert damit das agenturübergreifende Angebot integrierter Performance Videokampagnen von der Strategie, über die Produktion von daten-getriebenen Performance Creatives bis hin zur Media-Aussteuerung und Attribution. Total Video rückt im Zeitalter der Streaming-Plattformen immer stärker ins Zentrum der Konsumenten. Die Agentur will gemeinsam mit dem Netzwerk der Omnicom Media Group Germany (OMG), zu der sie gehört, neue Standards für plattformübergreifendes und ergebnisorientiertes Video Marketing von morgen setzen.

Klein war zuerst in der Musikbranche unter anderem bei Sony Music im Marketing und als Startup-Consultant mit eigener Agentur tätig. Der 34-jährige international erfahrene Marketingmanager und Medienexperte baute unter anderem die Beratung und Strategieabteilung der Dentsu Agentur Videobeat auf und war für diese zuletzt als Managing Director in London und New York verantwortlich. Als Mitglied des Management Boards von Resolution Media berichtet er direkt an Manfred Kluge, Managing Director Resolution Media und Chairman DACH Omnicom Media Group, und arbeitet eng mit den Kundenteams sämtlicher Agenturen der OMG zusammen.

Werbung muss zum Konsumenten – und der streamt

Das neue Total Video Performance-Angebot der Agentur umfasst sowohl direct response optimierte TV-Kampagnen als auch Addressable und Connected TV sowie sämtliche Social und Programmatic Videokanäle. Ebenfalls neu wird dabei unter anderem die enge Verzahnung mit weiteren digitalen Performance-Disziplinen wie SEA oder Affiliate sein.

„Wir müssen Video Content und Werbung heutzutage so aussteuern, wie der Nutzer es konsumiert und nicht wie wir es uns theoretisch aufgrund der Historie in Agenturen und Unternehmen in klassisch Offline, Online, Mobile oder Social strukturiert haben – der Fokus soll auf den Ergebnissen für unsere Kunden liegen. Hierfür müssen wir anfangen, Video plattformagnostisch und konsumentenzentriert sowie im Zusammenspiel mit den anderen Disziplinen zu planen, einzukaufen und zu optimieren”, kommentiert Klein seinen Start bei Resolution Media.