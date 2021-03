Der Spezialist für Lagerautomatisierung und digitale Lösungen für Apotheken, BD Rowa, sowie das Traditionsunternehmen der Vitra-Unternehmensgruppe und Experte für Einrichtungssysteme, Visplay, arbeiten ab sofort im Bereich der modularen Raumausstattung zusammen. Ziel der Partnerschaft ist es, neue Impulse für die zeitgemäße und ansprechende Gestaltung von Apotheken zu setzen.

„Die Apotheke vor Ort wird zukünftig verstärkt darauf angewiesen sein, Kunden ein einmaliges Einkaufserlebnis zu bieten. Dazu gehört auch, die Räumlichkeiten entsprechend einzigartig zu gestalten“, erläutert Dirk Bockelmann, Global Commercial Director BD Rowa. „Die Kooperation mit dem Komponentenlieferanten Visplay eröffnet uns, aber vor allem unseren Kunden, neue und vielfältige Möglichkeiten, Apotheken modern gestalten zu können. Speziell der Freiwahlbereich kann von Visplay-Systemen profitieren. Zudem ergibt sich ein gutes Zusammenspiel mit unseren Produkten zum Beispiel der Bestandsmanagementlösung BD Rowa Vshelf, die gleichzeitig eine Diebstahlsicherung bietet oder unseren digitalen Vmotion Bildschirmen zur modernen Gestaltung der Offizin.“

Die modularen Systeme der Visplay GmbH zeichnen sich besonders durch hohe Qualität und Individualität aus. So setzen beispielsweise stromführende Komponenten zur Warenpräsentation technisch wie gestalterisch neue Maßstäbe. Die Regallösungen eignen sich dabei für Wände, Decken sowie Mittelräume und lassen sich dank vielfältiger Ergänzungsmöglichkeiten beliebig variieren. Auch die Integration digitaler Elemente, wie Preisschilder und Warenauszeichnungen, sind durch die Elektrifizierung der Regalsysteme nahtlos möglich.

„Durch die Zusammenarbeit von Visplay und BD Rowa können wir Apotheken, Apothekeneinrichtern und Innenarchitekten eine innovative und dabei optisch hoch ansprechende Lösung bieten und zeigen, wie moderne Apothekengestaltung aussehen kann“ so Christian Vetterer, CEO der Visplay GmbH. „Die Möglichkeiten reichen von Standard-Systemen bis hin zu individualisierten Konzepten. Oberflächen, Farben oder Elektrifizierung, ganz nach Kundenwunsch und durch den lokalen Ladenbauer installierbar.“

Apothekeneinrichter und Innenarchitekten können die Systeme von Visplay, ebenso wie das BD Rowa Vshelf und die BD Row Vmotion in die Planung und Realisierung von Shop-Konzepten für Apotheken einfließen lassen und so noch mehr Möglichkeiten in der Gestaltung bieten.