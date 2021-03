Sehr Schwarzweiß, oft mit der Typo spielend und gerne visuell verwirrend – So in etwa sehen die Sieger des jährlichen Wettbewerbs „100 beste Plakate“ aus. Plakatgestalter vom Grafikdesigner über Agenturen und Büros bis hin zu Studierenden sowie die Auftraggeber und Druckereien aus DACH waren aufgerufen, ihre kreativsten Motive des Jahres 2020 einzusenden. Die internationale Jury unter dem Vorsitz von Markus Weisbeck vom Frankfurter Studio Markus Weisbeck musste diesmal unter knapp 2.000 Plakaten von rund 600 Einreichenden die Besten auswählen.

Gemäß der teilnehmenden Länder wurden am Ende 43 Plakate und Plakatserien aus Deutschland ausgezeichnet, 50 aus der Schweiz und 7 aus Österreich. 75 von ihnen waren Auftragsarbeiten, 8 Eigenaufträge und 17 studentische Projektaufträge. Hier eine kleine Auswahl der kreativen Sieger:

Im Juni ist eine Auftaktausstellung der Gewinnerplakate im Kulturforum Potsdamer Platz in Berlin geplant. Dann werden zeitgleich zur Eröffnung auch alle Motive online veröffentlicht, eine Liste der Preisträger gibt es bereits hier. Anschließend sollen die Siegerplakate so Corona will in einer Reihe von Ausstellungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und diesmal sogar in Korea zu sehen sein.