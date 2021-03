Ab Mai auch in Deutschland - Samsung steigt mit einem Tizen-basierten System in den Kiosk-Markt ein. „Samsung Kiosk“ kommt ganz ohne Mediaplayer aus - die notwendige Rechenpower kommt vom im 24“-Touchdisplay integrierten SOC. Die hauseigene Knox-Plattform sorgt für Sicherheit beim Bezahlprozess.

Die Linux-basierte Samsung Betriebssystemplattform Tizen kann mehr als Smart TVs, Digital Poster und Flips zu betreiben. Samsung Electronics präsentierte heute in einem Webinar für den deutschen Markt mit Samsung Kiosk die erste All-in-One Lösung eines Selbstbedienungsautomaten. Eingesetzt werden kann das Kiosksystem beispielweise in der Systemgastronomie (QSR), Convenience-Stores oder Apotheken.

Das System wurde speziell für die Nutzung in Pandemiezeiten mit einer antibakteriellen Beschichtung versehen, um Verbrauchern die Angst vor der Nutzung des Touchscreens zu nehmen. Der Einstieg von Samsung in den Kiosk-Markt findet nach dem Launch im Heimatmarkt im Februar nun auch in Deutschland statt. Als ersten Vertriebspartner in Korea konnte Samsung den Zahlungsdienstleister Fiserv gewinnen, der insbesondere viele mittelständische Retailkunden betreut und die Systeme sowohl im Verkauf als auch in der Vermietung anbietet.

Samsung Kiosk wird mit einem 24-Zoll-Touch-Display in drei Ausführungen erhältlich sein – als Wand-, Stand- und Tischgerät. Das Digital Signage System sowie die Transaktions- und Zahlungsabwicklung läuft komplett über das integrierte Tizen SoC-System – ein separater Mediaplayer ist nicht mehr erforderlich.

Verbraucherseitig verfügen die Systeme über NFC, Kreditkartenleser (kontaktlos und Chipkarte), Barcode-Scanner sowie einem Ticket-Printer.