Die vergangenen 12 Monate waren hart für Brauereien. Geschlossene Bars und Restaurants sowie ausbleibende Großveranstaltungen sorgten teils für massive Umsatz-Einbrüche. Gerade viele kleine Brauereien sind in der Existenzkrise oder mussten bereits schließen, darüber hilft auch der gestiegene Verkauf von Flaschenbier nicht hinweg. Gleich doppeltes Leid verzeichnet allerdings eine ganz bestimmte Marke, die sich ihren Namen mit dem Virus teilt: Corona Bier aus Mexiko.

Um sich gegen den Imageeinbruch durch die Pandemie zu wehren setzte die Brauerei bereits auf mehrere humorvolle Kampagnen, so auch aktuell: „It’s almost time to come out of hiding“ – Das Verstecken ist schon bald vorbei lautet die kurze Botschaft neben einer nur halb abgedruckten Flasche. Die doppelte Bedeutung: mit der Verbreitung der Impfstoffe werden die weltweiten Lockdowns gelockert, die Menschen kommen wieder auf die Straße und müssen sich nicht länger verstecken. Das gleiche gilt dann hoffentlich auch für die Flaschen der Brauerei, die bei vielen Getränkehändlern staub ansetzen. Smartes Advertising eines zweifach gebeutelten Unternehmens.