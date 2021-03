Am 16. März 2020 startete in Österreich der Lockdown und auch Deutschland beschloss an diesem Tag Beschränkungen für den Handel, die sich bis heute immer wieder mal gelockert, mal verschärft haben. Der Wiener Spezialist für Digitalisierung im Retail Digitale Mediensysteme DMS hat damals rasch reagiert und für die DACH-Region ein kompaktes digitales Hilfspaket mit kostenlosen Piktogrammen und Animationen zu Hygienemaßnahmen gestaltet.



Das Infopaket wurde seitdem bereits über 3.000 Mal heruntergeladen. Mittlerweile ist es ein Zeitdokument für ein Jahr Pandemie, auf das hoffentlich kein zweites folgt.