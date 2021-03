Lange hat es gedauert, bis mit ZetaDisplay einer von Europas Big4 Digital Signage-Integratoren per Übernahme in den DACH-Markt einsteigt. Der Digital Signage-Integrator Nordland Systems wechselt nun mit dem Verkauf aller Anteile in schwedischen Besitz. Die bisherigen Geschäftsführer Thomas Käselau und Andreas Pankow bleiben an Bord. Das Convenience-Supply Geschäft für Tankstellen wurde vorab in die MeinNordland GmbH ausgelagert und ist nicht Teil der Transaktion.

Mit über 7 Mio. Euro Digital Signage-Umsatz im vergangenen Jahr zählt Nordland Systems zu einem der führenden Integratoren in Deutschland. Nordland ist ein klassischer technischer Digital Signage-Anbieter, der für eine Vielzahl von Marken und Einzelhändler – oft im Hintergrund – Konzepte entwickelt, ausrollt und betreibt. Wichtige Kunden sind unter anderem Aral, Rewe To Go, Commerzbank, Media Frankfurt und Footlocker. Das von Thomas Käselau vor über 20 Jahren gegründete Unternehmen setzt auf unterschiedliche Digital Signage CMS-Plattformen von Grassfish, Online Software und SalesTV.

„Wir haben den deutschen Markt schon seit einiger Zeit im Auge“, sagt ZetaDisplay CEO Per Mandorf. „Deutschland ist der größte europäische Digital Signage-Einzelmarkt und wir waren auf der Suche nach einem führenden Unternehmen mit einer starken Marktposition. Nordland Systems hat solch ein starkes Standing, gepaart mit einem attraktiven Kundenportfolio und einem Konzept- und Softwareangebot, das zu unseren Fähigkeiten passt“, so Mandorf.

Die an der Börse in Stockholm gehandelte ZetaDisplay erwirbt die Nordland Systems GmbH mit einem vorläufigen Nettoumsatz für 2020 von 7,72 Mio. Euro, Recurring-Umsätzen von 1,6 Milo. Euro und einem EBITDA von 0,6 Mio. Euro. Nordland hat im Krisenjahr 2020 mehrere große Projekte abgeschlossen und damit ein starkes Umsatzwachstum erzielt. Die Nordland System GmbH ist mit Wirkung zum 4. März 2021 Teil von ZetaDisplay. Auf Proforma-Basis weist ZetaDisplay einen jährlichen Nettoumsatz von 43,76 Mio. Euro, ein EBITDA von 4,41 Mio. Euro und SaaS-Umsätze von 17,4 Mio. Euro aus. Somit erzielt ZetaDisplay mit 39,8% beinahe die Branchen-Zielmarke von 40% Recurring Umsätzen.

„Wir treiben die Konsolidierung im europäischen Markt für Digital Signage proaktiv voran. Wir sind der führende Anbieter in den nordischen Ländern und die Nummer 2 in Europa. Der Eintritt in den deutschen Markt verbreitert unsere Plattform, um unsere Wachstumsambitionen zu erfüllen, sowohl organisch als auch durch weitere Akquisitionen“, kommentiert Mandorf. „Wir haben bereits heute eine gut funktionierende tägliche Geschäftsbeziehung, in der wir Installationen für einen internationalen ZetaDisplay-Kunden durchführen“, ergänzt Nordland Gechäftsführer Thomas Käselau abschließend.