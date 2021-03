invidis hatte bereits zum Jahreswechsel über den Schritt informiert und nun ist es seit Anfang März soweit: Um die Inflation von A+++ Produkten zu vermeiden wurde die Energieeffizienzskala der EU rekalibriert und um Ökodesign-Komponenten erweitert. Und zwar nach bester EU-Manier: wenn schon, dann richtig. Ergebnis der neuen Regelung ist, dass praktisch alle Displays nur noch in die Energieeffizienzklasse F oder G eingestuft sind. Niedriger geht es nicht mehr und das hat einen Grund.

Die EU wollte vermeiden das aufgrund von Technologiefortschritten innerhalb kürzester Zeit neue Displays schnell wieder die höchste Energieeffizienzstufe erreichen. Mindestens 10 Jahre soll die aktuelle Skala nun gültig sein.

Das Verbraucherlabel berücksichtigte bisher nicht die Besonderheiten von Digital Signage-Displays und spielte im professionellen Umfeld keine große Rolle. Das ändert sich nun: die Labels sind im Verbraucheralltag gelernt und auch weit jenseits der EU zum Standard geworden. Doch nicht alle professionellen Displays müssen mit einem Energielabel ausgezeichnet sein: Displays mit einer Fläche kleiner als 0,3m² und größer als 1,3 m² sind von der Auszeichnungspflicht befreit. Ein Blick auf die Websites der Hersteller zeigt, dass jenseits der 65“ oft keine Labels angezeigt werden. (Weitere Ausnahmen siehe unten).

Die neue Skalierung soll über 10 Jahre hinweg relevante Aussagen treffen. Anders als in der EU-Grafik geplant, wurde die Rekalibrierung erst 2021 realisiert.

Ökodesign

Zusätzlich zu den neuen Vorschriften über die Energieverbrauchskennzeichnung traten am 1. März 2021 auch die zugehörigen Ökodesign-Verordnungen in Kraft. Diese enthalten insbesondere aktualisierte Mindestanforderungen an die Effizienz und die Reparatur von Produkten und unterstützen die Kreislaufwirtschaft. Hersteller oder Importeure sind nun verpflichtet, fachlich kompetenten Reparateuren eine Reihe wesentlicher Teile für einen Zeitraum von mindestens sieben bis zehn Jahren nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars eines Modells in der EU zur Verfügung zu stellen.

Auch für die Endnutzer müssen die Hersteller nachdem ein Produkt vom Markt genommen wurde mehrere Jahre lang bestimmte Ersatzteile, die sich für kleinere Reparaturen in Eigenregie eignen, zur Verfügung stellen. Die maximale Lieferzeit für diese Teile beträgt 15 Arbeitstage nach der Bestellung.